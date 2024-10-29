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16:40, 29 октября 2024Ценности

Коллега Хайди Клум описал ее прошлогоднюю подготовку к Хеллоуину фразой «это было странно»

Фото: Noam Galai / Getty Images

Американский телеведущий и консультант в области моды Тим Ганн описал прошлогоднюю подготовку немецкой супермодели Хайди Клум к Хеллоуину фразой «это было странно». Соответствующий комментарий публикует People.

Известно, что манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака. По словам Ганна, никто не знал о ее планах и идее, кроме творческой команды. «Я общался со стилистами и визажистами, которые работали над костюмом. Они пытались ее отговорить от этой затеи, поскольку боялись, что не справятся с этим. Это слишком амбициозно. Но они это сделали», — рассказал коллега Клум по шоу «Проект Подиум».

Также Ганн уточнил, что не знает, в каком костюме манекенщица появится на празднике в этом году. «Я понятия не имею, что она наденет в этом году. Она любит Хеллоуин. Обычно на следующий день после праздника она продумывает костюм на следующий год», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум показала первые детали костюма на Хеллоуин.

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      Мария Винар
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