Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара. Фрагмент совещания с его участием опубликовало Минобороны в Telegram.
В ходе совещания с высшим руководством страны глава военного ведомства предоставил слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову, который ранее был назначен командующим в зоне специальной военной операции.
В докладе президенту Владимиру Путину Герасимов сообщил, что к тренировке привлекается ракетная подводная лодка стратегического назначения, подвижный ракетный комплекс наземного базирования «Ярс», а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС.
Ранее в России оценили вероятность проведения ядерных испытаний. Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил о позиции Москвы, которая не будет делать первый шаг в этом направлении. Однако в случае возврата США к практике ядерных испытаний соответствующую программу может возобновить и Россия, добавил он.