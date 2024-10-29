Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

Белоусов и Герасимов доложили Путину об отработке массированного ядерного удара

Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара. Фрагмент совещания с его участием опубликовало Минобороны в Telegram.

В ходе совещания с высшим руководством страны глава военного ведомства предоставил слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову, который ранее был назначен командующим в зоне специальной военной операции.

В докладе президенту Владимиру Путину Герасимов сообщил, что к тренировке привлекается ракетная подводная лодка стратегического назначения, подвижный ракетный комплекс наземного базирования «Ярс», а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее в России оценили вероятность проведения ядерных испытаний. Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил о позиции Москвы, которая не будет делать первый шаг в этом направлении. Однако в случае возврата США к практике ядерных испытаний соответствующую программу может возобновить и Россия, добавил он.