Названы последние гаджеты Apple с разъемом Lightning

Последними гаджетами Apple с Lightning оказались несколько iPhone и аксессуары

Компания Apple переоснастила почти все свои гаджеты и аксессуары разъемом USB-C. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты медиа заметили, что 28 октября корпорация представила новые компьютеры iMac, которые получили обновленные клавиатуру и мышь с портом USB-C, хотя ранее имели разъем Lightning. Специалисты назвали все устройства с устаревшим интерфейсом Lightning, которые Apple все еще продает.

Оказалось, что IT-гигант официально продолжает продавать клавиатуру Magic Keyboard с цифровым блоком, которая оснащена портом Lightning. Также старый порт имеет стилус Apple Pencil первого поколения. Последними аппаратами в списке назвали iPhone 14 и 14 Plus и iPhone SE — смартфоны все еще доступны в интернет-магазине Apple.

Журналисты MacRumors предположили, что в ближайший год Apple снимет оставшиеся с портом Lightning устройства с продажи. Так, они полагают, что компания перестанет продавать iPhone 14 и 14 Plus осенью 2025 года, а устаревший iPhone SE снимут с производства через несколько месяцев.

Lightning — восьмиконтактный разъем, который использовали в гаджетах Apple с 2012 года. В 2023 году компания представила смартфоны серии iPhone 15, в которых заменила Lightning на USB-C.

В конце октября источники Bloomberg выяснили, что корпорация Apple намерена создать глюкометр, который сможет анализировать кровь без прокола кожи. Устройство планируют встроить в умные часы.