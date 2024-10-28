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18:22, 28 октября 2024Наука и техника

Apple представила новые компьютеры iMac

Apple анонсировала настольные компьютеры iMac на базе процессора M4

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Корпорация Apple обновила линейку настольных компьютеров iMac. Об этом сообшается в пресс-релизе на сайте компании.

Отличительной особенностью анонсированных моноблоков оказалось наличие процессора M4. Представители IT-гиганта рассказали, что новые iMac стали в 1,7 раза быстрее, чем модели на процессоре M1, выпущенные в 2021 году. Компьютеры имеют минимум 16 гигабайт оперативной памяти и поддержку нейросети Apple Intelligence.

Устройства вышли с 24-дюймовым дисплеем Retina разрешением 4,5K и 12-мегапиксельной веб-камерой. Также опционально компьютеры имеют до 4 портов Thunderbolt 4 и новое экранное покрытие из нанотекстуры. Модели доступны в 7 цветах — зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий, серебристый.

«Компьютер iMac любим миллионами пользователей — от домашних потребителей до предпринимателей в офисе», — описал девайс старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус. Появление на iMac поддержки нейросети Apple Intelligence топ-менеджер компании назвал «новой эрой».

Стоимость базовой версии iMac составит 1299 долларов, или около 127 тысяч рублей. Старшая модификация с 24 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 1899 долларов.

15 октября компания Apple представила компактный планшет iPad mini 7 поколения. Девайс обновили впервые с 2021 года, устройство получило поддержку нейросети Apple Intelligence.

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      Андрей Ставицкий
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