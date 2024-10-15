Apple анонсировала новый iPad mini

Apple представила планшет iPad mini 7 поколения с поддержкой ИИ

Корпорация Apple обновила линейку компактных планшетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

IT-гигант представил новый iPad mini впервые с 2021 года. Устройство седьмого поколения получило новый процессор A17 Pro, который на 30 процентов быстрее прошлой модели. Также девайс имеет 128 вместо 64 гигабайт встроенной памяти в базе.

Планшет iPad mini поддерживает работу с новым стилусом Apple Pencil Pro и передачу данных посредством модема Wi-Fi 6E. Девайс может работать с нейросетью Apple Intelligence. «Глубоко интегрированная в iPadOS 18 Apple Intelligence использует мощь процессора и генеративных моделей, созданных Apple», — описали функции искусственного интеллекта (ИИ) в компании.

Как и предыдущие устройства серии, новый гаджет получил 8,3-дюймовый IPS-дисплей с поддержкой True Tone, основную 12-мегапиксельную камеру, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, порт USB-C, опциональную поддержку 5G.

Apple уже открыла предзаказ на устройства. Новый iPad mini оценили минимум в 499 долларов, или около 48 тысяч рублей. Планшет поступит в продажу 23 октября.

Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Ко заявил, что базовые смартфоны серии iPhone 16 оказались плохо востребованы на рынке. Из-за этого Apple даже пришлось снизить поставки.