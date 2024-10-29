Apple создаст гаджет для диабетиков

Apple создаст неинвазивный глюкометр, его уже протестировали на сотрудниках

Американская корпорация Apple намерена создать глюкометр, который сможет анализировать кровь без прокола кожи. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании близки к разработке неинвазивного глюкометра. В Apple считают, что гаджет будет полезен как людям с подтвержденным диабетом, так и пользователям, которые хотят контролировать уровень сахара в крови.

Девайс разрабатывают более 10 лет. В компании добились определенного успеха: так, недавно Apple протестировала специальное приложение для анализа крови среди некоторых сотрудников. Марк Гурман отметил, что это было крайне секретное исследование: работники компании подписали договор о медицинском вмешательстве и соглашение о неразглашении данных.

В настоящий момент прототип неинвазивного глюкометра существует в виде устройства размером с iPhone. Apple надеется уменьшить его габариты до такой степени, чтобы датчик можно было поместить в умные часы Apple Watch. По информации Гурмана, новое медицинское устройство вряд ли появится в ближайшие годы.

В середине сентября американский регулятор FDA признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. По словам экспертов, гарнитура действительно может усиливать звуки для людей с предполагаемым легким или умеренным нарушением слуха.