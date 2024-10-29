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06:31, 29 октября 2024Наука и техника

Apple создаст гаджет для диабетиков

Apple создаст неинвазивный глюкометр, его уже протестировали на сотрудниках

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американская корпорация Apple намерена создать глюкометр, который сможет анализировать кровь без прокола кожи. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании близки к разработке неинвазивного глюкометра. В Apple считают, что гаджет будет полезен как людям с подтвержденным диабетом, так и пользователям, которые хотят контролировать уровень сахара в крови.

Девайс разрабатывают более 10 лет. В компании добились определенного успеха: так, недавно Apple протестировала специальное приложение для анализа крови среди некоторых сотрудников. Марк Гурман отметил, что это было крайне секретное исследование: работники компании подписали договор о медицинском вмешательстве и соглашение о неразглашении данных.

В настоящий момент прототип неинвазивного глюкометра существует в виде устройства размером с iPhone. Apple надеется уменьшить его габариты до такой степени, чтобы датчик можно было поместить в умные часы Apple Watch. По информации Гурмана, новое медицинское устройство вряд ли появится в ближайшие годы.

В середине сентября американский регулятор FDA признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. По словам экспертов, гарнитура действительно может усиливать звуки для людей с предполагаемым легким или умеренным нарушением слуха.

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      Андрей Ставицкий
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