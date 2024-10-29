Место уничтожения диверсантов в Брянской области попало на видео

ФСБ показала новые кадры с места уничтожения диверсантов под Брянском

ФСБ России показала новые кадры с места уничтожения диверсантов, которые попытались проникнуть в Брянскую область. Кадры публикует ТАСС.

На записи видны мужчины без признаков жизни, а также оружие, боеприпасы, снаряжение и расписанные флаги Канады, с которыми те попытались вторгнуться на российскую территорию.

Ранее в ФСБ рассказали, что уничтоженные под Брянском члены диверсионно-разведывательной группы были иностранными наемниками. Об их попытке пересечь российскую границу в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района стало известно 27 октября. Противнику нанесли огневое поражение.