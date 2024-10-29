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14:55, 29 октября 2024Силовые структуры

Уничтоженную в Брянской области ДРГ обнаружила воздушная разведка

Росгвардия показала видео обнаружения ДРГ в Брянской области
Начало событий в новости Место уничтожения диверсантов в Брянской области попало на видео

Воздушная разведка обнаружила в Климовском районе Брянской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Видео с противником в лесу предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах видны члены ДРГ, пытающиеся укрыться в лесу, а затем в постройках.

Спецназ Росгвардии участвовал в ликвидации диверсантов. В группе было 10 человек.

По ней были нанесены удары артиллерией Минобороны, Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Диверсанты понесли потери, остатки отступили. Позже операторы беспилотников Росгвардии обнаружили их и направили для их уничтожения FPV-дроны.

В ФСБ рассказали, что члены ДРГ были иностранными наемниками.

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      Любовь Ширижик
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