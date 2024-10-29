Олимпийский чемпион стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Олимпийский чемпион Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Олимпийский чемпион отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Северсталью», теперь на его счету 929 очков (291 гол и 638 результативных передач). По этому показателю он превзошел завершившего карьеру Сергея Мозякина, набравшего 928 очков (419 голов и 509 ассистов).

Игра минского «Динамо» с «Северсталью» проходит в Череповце. На момент публикации новости в матче завершился первый период, хозяева ведут со счетом 2:1.

Шипачев помимо золота Игр-2018 является чемпионом мира в составе сборной России. 37-летний хоккеист также дважды завоевывал Кубок Гагарина.