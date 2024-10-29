Рогов: заявления Киева о линии обороны в Запорожской области являются мантрой

Заявления украинских властей о подготовке линии обороны в Запорожской области являются мантрой для самовнушения. В этом Киев уличил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Это просто мантра для самовнушения, аутотренинг, когда на фронте у них проблемы, но народу, который они держат в заложниках, рассказывают, что все прекрасно», — прокомментировал Рогов высказывания главы украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов уточнил, что не стоит недооценивать строящуюся в Запорожской области линию обороны. Однако, по мнению политика, это не поможет украинской армии сохранить контроль над Запорожьем за собой. По его словам, российские войска уже наносят удары по создающейся линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) превентивные удары.

Ранее на заявления Федорова о подходящем к концу строительстве второй линии обороны в Запорожье отреагировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что за год украинские фортификации выросли всего на один противотанковый ряд.