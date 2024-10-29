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12:08, 29 октября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Катериновки в ДНР

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Зализянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово ДНР.

Всего за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности «Южной» группировки войск свыше 985 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS из США, а также немецкий танк Leopard. Также уничтожены три три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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