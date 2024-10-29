Стоимость золота установила исторический рекорд

Стоимость золота на бирже Comex превысила 2783 доллара за тройскую унцию

Цены на золото на бирже Comex установили новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным подразделения Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость декабрьских фьючерсов на золото превысили 2783 доллара за тройскую унцию. На максимуме драгоценный металл дорожал до отметки в 2 784 доллара, прибавив с открытия 1,02 процента. К моменту написания материала стоимость золота скорректировалась до 2,780 тысячи долларов за унцию. С начала торгов металл подорожал на 24,6 доллара (плюс 0,89 процента).

Предыдущий рекорд золото установило 21 октября. Цена Стоимость фьючерса на золото составила 2750,3 доллара за тройскую унцию.

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что это не последний рекорд для драгоценного металла. Специалисты ожидают роста котировок до 2,9 тысячи долларов к началу следующего года. Цены на золото растут на фоне спроса на активы-убежища из-за напряженности на Ближнем Востоке и снижения доходности облигаций США. Аналитики ожидают, что отметка в 2,7 тысячи долларов за унцию в ближайшее время все-таки будет достигнута.

Российские эксперты также пророчат ценам рост: ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева отметила, что 2,7-2,8 тысячи долларов за унцию может стать техническим уровнем сопротивления, а аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов допустил и приближение к трем тысячам долларов за унцию.