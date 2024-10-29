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06:51, 29 октября 2024Бывший СССР

Украинский экс-министр задолжал в России миллионы рублей

Украинский экс-министр Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globalookpress

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задолжал в России миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Отмечается, что бывший чиновник задолжал в РФ 5 миллионов 750 тысяч 12 рублей. Долг значится за ущерб, причиненный физическим или юридическим лицам.

Ранее Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима Николая Рудьковского по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве летом 2014 года. Также суд частично удовлетворил иск МИД России, взыскав с украинского экс-министра 5,7 миллиона рублей и иск страховой компании «Согаз» на 8,2 миллиона рублей.

Николай Рудьковский в 2006-2007 годах занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года, во время беспорядков в Киеве, он бросил камень в посольство Российской Федерации на Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

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      Маргарита Пименова
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