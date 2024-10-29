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06:45, 30 октября 2024Мир

В Швеции жестко раскритиковали генсека ООН за визит в Россию

В Швеции осудили визит генсека ООН Гутерриша в Россию
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Член парламента Швеции Маркус Вихель осудил визит генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша из-за его визита в Россию и встречи с российским лидером Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Казани. С критикой в адрес генсека депутат выступил в рамках своего обращения к главе шведского МИД Мальмер Стенергард. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Визит (Гуттериша — прим. «Ленты.ру») в Россию (...) проблематичен с нескольких точек зрения: с одной стороны, то, что он вообще едет туда и участвует в подобном контексте, а с другой стороны, потому что он вел себя достойным порицания образом. (...) Он ни разу не назвал Россию агрессором. Вместо этого, по его словам, мы должны отстаивать ценности Устава ООН, верховенство закона и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств», — пишет Вихель.

Нет сомнений в том, что это действие противоречит основополагающим принципам мира и безопасности Организации Объединенных Наций. (...) Это подрывает доверие к ООН и ее репутацию

Маркус Вихельчлен парламента Швеции

В связи с этим парламентарий обращается к главе шведского внешнеполитического ведомства с вопросом. «Как министр оценивает визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию и намерена ли она выступить против его действий?» — поинтересовался депутат.

23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Там он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне довелось посетить Казанский кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал глава ООН.

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      Варвара Кошечкина
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