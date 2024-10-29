Врач назвала неочевидную опасность бессонницы

Врач Шаповаленко рассказала, что нарушения сна провоцируют гипертонию

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала неочевидную опасность бессонницы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рассказала, что нарушения сна провоцирует гипертонию. «Нарушение сна, стресс — (...) как только эти факторы начинают на нас воздействовать, артериальное давление повышается», — объяснила врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин предупредили о связи недостатка сна и развития рака. Медики заявили, что недостаток сна может привести к появлению онкологических заболеваний.

До этого врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.