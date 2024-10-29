Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:29, 29 октября 2024Забота о себе

Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

Ортопед Райт: чаще всего смертельные болезни обнаруживают в 63 года

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самый распространенный возраст обнаружения болезней, приводящих к летальному исходу, составляет 63 года. Такие данные назвала врач-ортопед Вонда Райт во время подкаста «Дневник генерального директора», пишет Daily Mirror.

По словам Райт, если верить усредненным цифрам, когда человек выходит на пенсию, у него чаще всего обнаруживают одно из смертельно опасных заболеваний — рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких, рак молочной железы или предстательной железы. При этом врач убеждена, что человек необязательно заболевает именно в этом возрасте. Скорее всего, болезнь появилась раньше, отметила специалистка, а предпосылки для ее возникновения могли незаметно существовать десятилетиями.

Райт полагает, что единственный действенный способ избежать такого сценария — это заниматься профилактикой. «40 лет — критический возраст для приведения здоровья в порядок. Если вы решите взяться за это в 63 года, то вам будет намного сложнее», — считает врач.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

Ранее врач-терапевт Алина Кириченко предупредила, что чрезмерная потливость может быть симптомом опасных заболеваний. По ее словам, гипергидроз возникает при гипертиреозе, ожирении, неврозе, инфекционных и онкологических заболеваниях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше