Гимнастка Дина Аверина рассказала о полученной травме на «Ледниковом периоде»

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о том, что получила травму во время участия в телепроекте «Ледниковый период». Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка подчеркнула, что в получении повреждения виновата сама. «Просто упала, зашили без наркоза. Было страшно или больно? Сначала страх, боли не было. А потом, как многие знают, я боюсь уколов и иголок, но Дмитрий Соловьев был рядом, он меня успокаивал», — рассказала Аверина.

Гимнастка выступает в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Съемки нового сезона телепроекта начались в октябре.

25 февраля Дина Аверина и ее сестра Арина завершили профессиональную карьеру. Дина, помимо 18 титулов на чемпионатах мира, является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.