Дроны ВСУ атаковали центр города в Курской области, начался пожар. Что об этом известно?

ВСУ атаковали дронами город Железногорск Курской области, начался пожар

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 30 октября, атаковали город Железногорск Курской области. Губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в результате ударов загорелись трава и крыша одного из административных зданий.

Глава региона уточнил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа и часть обломков упала в Железногорске.

Жители Железногорска сняли на видео последствия атаки

Жители Железногорска сняли на видео последствия атаки дронов. На одном из роликов, снятом девушкой, виден пожар в парке. «Прямо над нами. Там где-то еще осколки полетели. Мы на скамейке сидим, летит огромная штука», — говорит автор видео.

Telegram-канал Baza пишет, что обломки дронов упали недалеко от местной достопримечательности — копии Эйфелевой башни. В тот момент рядом находилась компания молодых людей.

Власти Железногорска сообщили, что в связи с ликвидацией обломков украинских беспилотников временно перекрыта улица Ленина от перекрестков с улицей Гагарина до улицы Комарова.

Ситуация под контролем. Просим горожан сохранять спокойствие и заранее выбирать пути объезда администрация Железногорска

Ранее тульские десантники предотвратили прорыв техники ВСУ в Курскую область

Ранее 30 октября Министерство обороны России сообщило, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) предотвратили прорыв техники ВСУ в Глушковский район Курской области. «Точным огнем осколочно-фугасных и кумулятивных боеприпасов расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика" с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику», — рассказали в ведомстве.

В результате ВСУ потеряли несколько единиц боевой бронированной техники советского и западного производства.

Российский политолог Сергей Марков считает, что бои за территории Курской области и новых российских регионов завершатся примерно летом 2025 года. Такой вывод он сделал после расчета темпов взятия под контроль перечисленных территорий и учета оставшихся в зоне контроля украинских войск земель.