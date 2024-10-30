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08:49, 30 октября 2024Россия

«Методично жгли и уничтожали». Российские десантники предотвратили прорыв техники ВСУ в Курской области

ВДВ России сорвали прорыв ВСУ в Курской области, создав кладбище бронетехники

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) предотвратили прорыв техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России обнаружили бронированную технику ВСУ, движущуюся в сторону российских оборонительных позиций.

Точным огнем осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций методично уничтожали и жгли украинскую технику

Минобороны России

Кладбище уничтоженной техники ВСУ попало на видео

В результате работы российских десантников ВСУ потеряли несколько единиц боевой бронированной техники советского и западного производства, уточнили в оборонном ведомстве.

ТАСС опубликовал видеозапись, на которую попала работа ВС России по позициям украинских солдат, а также кладбище уничтоженной военной техники ВСУ.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее стало известно об окопавшихся в Курской области украинских заградотрядах

Ранее в октябре пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады Андрей Безручков рассказал, что украинские заградотряды, окопавшиеся рядом с линией соприкосновения в Курской области, не дают отступать пехоте ВСУ. По его словам, в регионе действуют люди, которые ловят самовольно оставивших поле боя солдат, особенно контрактников. «Они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы [мы] назад не проходили», — сказал боец РИА Новости.

Ранее в том же месяце генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что не знает конечной цели операции в Курской области. Он отметил, что пополнение украинских войск там идет быстрее, чем на купянском или других направлениях. Однако чтобы держать в российском регионе такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше, заключил генерал.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

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      Варвара Кошечкина
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