Генерал ВСУ рассказал о своем видении цели операции в Курской области

Генерал ВСУ Марченко: я не знаю конечной цели ВСУ в Курской области

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что не знает конечной цели операции в Курской области. Об этом он рассказал в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе на его YouTube-канале.

По его словам, пополнение украинских войск в Курской области идет быстрее, чем на купянском или других направлениях. Он добавил, что для того, чтобы держать в Курской области такое количество военных, нужен немалый ресурс, и нужно понимать, что с ним делать дальше.

Ранее пленный солдат ВСУ Андрей Безручков рассказал об окопавшихся в Курской области украинских заградотрядах. По его словам, под Курском действуют люди, которые ловят самовольно оставивших поле боя солдат, особенно контрактников.