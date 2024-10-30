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20:23, 30 октября 2024Забота о себе

Гипертоников предостерегли от некоторых видов спорта

Кардиолог Шляхто: пациентам с гипертонией нужно воздержаться от марафонов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Людям с гипертонией нужно воздержаться от занятия некоторыми видами спорта, заявил кардиолог Евгений Шляхто. О запретах для гипертоников он поговорил с РИА Новости.

По его словам, гипертоникам рекомендуется умеренно заниматься спортом, а от участия в марафонах и поднятия тяжестей надо отказаться. Кроме того, Шляхто предостерег их от употребления алкоголя.

При этом в сауну при высоком артериальном давлении ходить не запрещено, однако не следует использовать максимальную температуру и длительно там находиться. В летнее время кардиолог посоветовал людям с гипертонией дозировать нагрузку солнцем, а также предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.

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      Александра Лисица
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