Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде одержала победу над «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 30 октября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей голом и двумя результативными передачами отметился россиянин Кирилл Капризов.

Форвард довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 18 (пять голов и 13 результативных передач). Вместе с канадцем Марком Стоуном из «Вегас Голден Найтс» он возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ.

Ранее игру Капризова оценил главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс. Он назвал россиянина одним из лучших хоккеистов НХЛ.