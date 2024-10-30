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09:19, 30 октября 2024Спорт

Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

«Миннесота Уайлд» на выезде одержала победу над «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 30 октября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей голом и двумя результативными передачами отметился россиянин Кирилл Капризов.

Форвард довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 18 (пять голов и 13 результативных передач). Вместе с канадцем Марком Стоуном из «Вегас Голден Найтс» он возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ.

Ранее игру Капризова оценил главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс. Он назвал россиянина одним из лучших хоккеистов НХЛ.

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      Алексей Гусев
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