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23:09, 30 октября 2024Спорт

Назван способ избавиться от пивного живота без спортзала

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

Вначале Ротач посоветовала выполнить подъемы прямых ног. Для этого необходимо лечь на пол, выпрямив и подняв ноги вверх, затем нужно поднять правую ногу, стараясь не сгибать ее, опустить ее на пол и в это же время поднять левую ногу. Следующим упражнением станут скручивания к согнутым ногам.

Далее следует выполнить планку и скручивания. Последним упражнением станет складка. Для ее выполнения нужно лечь на спину, ноги выпрямить, поднять прямые ноги и лопатки и потянуться руками к стопам.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Идуш рассказала, что велосипед отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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      Анастасия Борисова
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