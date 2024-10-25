Тренер посоветовала упражнение против выпирающего живота

Фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Ее слова приводит Sport24.

Идуш рассказала, что велосипед отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса. Кроме того, прорабатывается поперечная мышца живота, которую достаточно сложно задействовать в других упражнениях.

Исходное положение — лежа на спине, поясница прижата к полу, руки за головой и слегка касаются ее пальцами, шея расслаблена. Далее поднимите согнутые в коленях под прямым углом ноги и начните поочередно вытягивать их вперед и прижимать к груди. На выдохе локти направляйте к противоположному колену, на вдохе возвращайтесь обратно. Упражнение выполняйте медленно в два-три подхода по 20 повторений.

Ранее тренер Акулина Бахтурина объяснила пользу подъема ног на стену. Она рассказала, что упражнение помогает в профилактике варикозного расширения вен, различных тромбов, помогает расслабиться и снять усталость ног.