Недопущенный до Игр-2024 российский борец победил чемпиона ОИ на мировом первенстве

Российский борец Садулаев победил чемпиона ОИ американца Тейлора на ЧМ в Тиране

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев победил олимпийского чемпиона Игр-2020 американца Дэвида Тейлора в первом раунде мирового первенства в неолимпийских весовых категориях, которое проходит в албанской Тиране. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский спортсмен взял верх со счетом 7:0 в схватке в весовой категории до 92 килограммов. В следующем поединке Садулаеву будет противостоять азербайджанец Абубакр Абакаров.

Перед стартом Игр Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена спортсменов, допущенных до выступления на Играх-2024 в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

Чемпионат мира в Тиране завершится 31 октября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.