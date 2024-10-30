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15:59, 30 октября 2024Спорт

Недопущенный до Игр-2024 российский борец победил чемпиона ОИ на мировом первенстве

Российский борец Садулаев победил чемпиона ОИ американца Тейлора на ЧМ в Тиране
Абдулрашид Садулаев

Абдулрашид Садулаев. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев победил олимпийского чемпиона Игр-2020 американца Дэвида Тейлора в первом раунде мирового первенства в неолимпийских весовых категориях, которое проходит в албанской Тиране. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский спортсмен взял верх со счетом 7:0 в схватке в весовой категории до 92 килограммов. В следующем поединке Садулаеву будет противостоять азербайджанец Абубакр Абакаров.

Перед стартом Игр Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена спортсменов, допущенных до выступления на Играх-2024 в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

Чемпионат мира в Тиране завершится 31 октября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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