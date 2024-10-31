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07:31, 31 октября 2024Россия

В России назвали альтернативы покупке жилья

Разворотнева: альтернатива покупке жилья — жилищный кооператив с господдержкой

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сегодня альтернативы покупке жилплощади — это наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Лентой.ру».

На самом деле альтернатив покупке жилья в России очень мало

Светлана Разворотневазампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

«У нас есть жилищные кооперативы с государственной поддержкой. Это кооперативы, которые доступны определенным категориям граждан, например, учителям. Но, к сожалению, пока результаты этой программы не очень впечатляющие», — поделилась депутат.

Разворотнева объяснила, что для увеличения жилищных кооперативов с господдержкой нужны земельные участки, которые должны предоставлять либо регионы, либо ведомства. Причем они должны не продать эти участки, а передать. «К сожалению, таких участков крайне мало. Поэтому эти кооперативы по пальцам можно пересчитать», — добавил она.

Вторая альтернатива покупке, по словам депутата, это наемное жилье.

У нас реализуются отдельные проекты в отдельных регионах. Это в первую очередь наемное жилье для специалистов на Дальнем Востоке. Там эта программа неплохо развивается

Светлана Разворотневазампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

«Также есть третья альтернатива: людей с низкими доходами и с небольшой жилищной обеспеченностью муниципалитеты ставят на жилищный учет и должны предоставить когда-нибудь жилье по договору социального найма. Всего, если я не ошибаюсь, два миллиона семей сейчас стоят в такой очереди. Средний срок ожидания — 25 лет», — заключила Разворотнева.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит. Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее в России можно при соблюдении двух условий: договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года, а также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

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      Алена Шевченко
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