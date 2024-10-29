Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом. Получить льготу можно при двух условиях

Путин освободил взявших жилищный кредит до 2025 года россиян от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам.

Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Уточняется, что должны быть соблюдены два условия. Во-первых, договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Во-вторых, у человека должно быть подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

В документе также говорится, что материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон, в котором прописаны и другие нормы, вступает в силу со дня опубликования.

От уплаты НДФЛ также захотели освободить старших по дому

Заместитель главы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко заявил, что старших по дому предлагается освободить от уплаты НДФЛ. Он подчеркнул, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Их доход зависит от числа квартир в доме.

По словам депутата, зарплата составляет приемлемую сумму только в больших городах с крупными жилыми комплексами. При этом чаще всего эту должность занимают пенсионеры, которые даже при получении минимального дохода в пять тысяч рублей считаются работающими и поэтому должны платить налог на доходы физических лиц и страховой взнос в размере 30 процентов. Он добавил, что их пенсия при этом не индексируется.

В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не «зарплатой» или «прибылью», а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора Александр Аксененко заместитель главы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы

Депутат отметил, что эти поправки в законодательство находятся на рассмотрении ко второму чтению в Государственной Думе.

Участников СВО освободили от налога на имущество в 2024 году

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в сентябре заявила, что участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей будут освобождены от уплаты налога на имущество в 2024 году. Она подчеркнула, что согласно статье 407 Налогового кодекса, участники СВО, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований имеют право на налоговые льготы. Мера также распространяется на членов их семей.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома Светлана Бессараб депутат Госдумы

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соответствующее решение было принято по поручению президента России. По его словам, такая мера позволит «снизить для наших защитников финансовую нагрузку». Мишустин добавил, что правительство внимательно следит за тем, чтобы помощь гражданам, выполняющим свой воинский долг, оказывалась в полном объеме и в установленные сроки.