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16:49, 31 октября 2024Бывший СССР

Полковник объяснил значение взятия ВС РФ поселка Ясная Поляна в ДНР

Полковник Матвийчук: взятие поселка Ясная Поляна откроет ВС РФ путь на Покровск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Переход поселка Ясная Поляна в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль России откроет Вооруженным силам (ВС) РФ путь на Покровск, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Значение взятия этого населенного пункта специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Ясная Поляна в ДНР. Отмечалось также, что российские военнослужащие также нанесли поражения формированиям 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное.

«Селидово, Часов Яр, Ясная Поляна — это цепочка населенных пунктов, которые позволяют нам выходить именно на Покровск. Я полагаю, что это продвижение тактическое в зоне обороны, полностью уничтожение оборонного гарнизона. Самое главное, что мы отодвигаем все силы и средства, особенно огневые, противника, которые наносили удары по ДНР», — отметил Мавийчук.

Днем ранее в Минобороны отчитались, что бойцы группировки войск «Центр» заняли город Селидово под Донецком. Кроме того, формирования группировки войск «Запад» взяли под контроль село Кругляковка в Харьковской области.

До этого глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска приближаются к Купянску в Харьковской области. По его словам, в связи с приближением российских военнослужащих украинские власти покидают город. Он отметил, что России также удалось занять несколько выгодных позиций и улучшить контроль над несколькими важными участками на данном направлении.

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