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12:16, 31 октября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт под Донецком

В Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Ясная Поляна в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Ясная Поляна в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Российские военнослужащие также нанесли поражения формированиям 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное. Кроме того, отражена контратака 37-й бригады морской пехоты.

По данным ведомства, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Восток» до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, а также французскую. самоходную артиллерийскую установку Caesar.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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