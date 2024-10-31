В Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Ясная Поляна в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Ясная Поляна в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Российские военнослужащие также нанесли поражения формированиям 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное. Кроме того, отражена контратака 37-й бригады морской пехоты.

По данным ведомства, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Восток» до 100 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, а также французскую. самоходную артиллерийскую установку Caesar.