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16:16, 31 октября 2024Спорт

Футболист сравнил условия в российских и кипрских клубах

Футболист Лесовой об игре в кипрском АЕЛе: я приехал не ради бытовых условий
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Лесовой (справа)

Даниил Лесовой (справа). Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российский полузащитник Даниил Лесовой сравнил условия в московском «Динамо» и кипрском АЕЛе. Его слова приводит «РБ Спорт».

Лесовой назвал себя неприхотливым человеком. «Если говорить об условиях бытовых и тренировочных, то "Динамо" — просто космос. Такая база, как в Новогорске, редкость даже для топ-лиг. Но я приехал на Кипр не ради бытовых условий, а чтобы играть в футбол, набрать темп», — заявил он.

Игрок также рассказал о разнице в билетах на матчи для семьи. Он отметил, что в российской команде получал VIP-места по центру. «Но здесь иначе устроено. Жена по билету прошла и вдруг понимает, что это фан-сектор. А в секторе этом ну очень горячо, ребята там зажигают, никакого спокойствия. Первый тайм жена все же поддерживала в фан-секторе, и этого времени ей вполне хватило», — поделился Лесовой.

26-летний Лесовой арендован АЕЛом на сезон-2024/2024, права на него принадлежат «Динамо». За кипрский клуб хавбек провел шесть матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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