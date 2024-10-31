Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения были нанесены в результате атак беспилотников, авиаударов и артобстрелов. Он не уточнил, где именно произошли взрывы, однако отметил, что в результате них никто не пострадал.

В четверг, 31 октября, украинские военные атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Как отметили в администрации муниципалитета, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием дронов-камикадзе.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в срочном порядке стягивают резервы к селу Каменское, расположенному на левом берегу Днепра в Запорожской области. Он подчеркнул, что они опасаются прорыва к Степногорску, который, по словам политика, откроет России дорогу на Запорожье.