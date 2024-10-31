Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:34, 31 октября 2024Бывший СССР

Инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения были нанесены в результате атак беспилотников, авиаударов и артобстрелов. Он не уточнил, где именно произошли взрывы, однако отметил, что в результате них никто не пострадал.

В четверг, 31 октября, украинские военные атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Как отметили в администрации муниципалитета, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием дронов-камикадзе.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в срочном порядке стягивают резервы к селу Каменское, расположенному на левом берегу Днепра в Запорожской области. Он подчеркнул, что они опасаются прорыва к Степногорску, который, по словам политика, откроет России дорогу на Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше