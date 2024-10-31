Итальянский клуб объяснил использование «Привета с большого бодуна» для анонса матча

В «Аталанте» заявили, что не знали о том, что использовали песню группы «Дюна»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» объяснил использование песни «Привет с большого бодуна» для анонса матча десятого тура чемпионата страны против «Монцы». Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы команды.

В «Аталанте» заявили, что не знали о том, что композицию исполняет российская группа «Дюна». Они подчеркнули, что SMM-отдел использовал вирусное видео из TikTok, не понимая контекста.

Ранее «Аталанта» выложила ролик с исполнением композиции «Привет с большого бодуна». В видео были представлены персонажи компьютерной игры. В подписи к посту сказано, что с таким настроением болельщики «Аталанты» идут на стадион.

«Аталанта» одержала победу над «Монцей» со счетом 2:0. Таким образом, после десяти матчей чемпионата Италии «Аталанта» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Монца» занимает 17-е место, имея в активе восемь очков.