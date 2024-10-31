Итальянский клуб использовал «Привет с большого бодуна» для анонса матча

«Аталанта» использовала песню Дюны «Привет с большого бодуна» для анонса матча

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» использовал песню российской группы «Дюна» для анонса матча десятого тура чемпионата страны против «Монцы». Видео доступно в TikTok команды.

«Аталанта» выложила ролик с исполнением композиции «Привет с большого бодуна». В видео представлены персонажи компьютерной игры. В подписи к посту сказано, что с таким настроением болельщики «Аталанты» идут на стадион.

После десяти матчей чемпионата Италии «Аталанта» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Монца» занимает 17-е место, имея в активе восемь очков.

С 2020-го по 2024-й за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он провел в составе команды 71 матч, забив девять мячей. Летом футболист перешел в «Атланту» из США.