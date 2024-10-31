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21:12, 31 октября 2024Забота о себе

Любителей вейпов предупредили об одной пикантной проблеме

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Курение вейпов способно спровоцировать эректильную дисфункцию, предупредил уролог Питер Шталь. О причинах появления этой пикантной проблемы у курильщиков он рассказал Daily Star.

Врач подчеркнул, что влияние вейпов на мужское здоровье пока изучено недостаточно. Тем не менее уже можно предположить, что их воздействие сопоставимо с последствиями курения обычных сигарет. «Чтобы произошла эрекция, кровеносные сосуды должны быть широко открытыми, а эндотелиальные клетки, их выстилающие, — здоровыми. У любителей вейпов из-за воздействия никотина постепенно нарушается и то, и другое», — рассказал врач.

По мнению Шталя, помимо никотина в вейпах есть и еще один фактор, негативно влияющий на потенцию. Врач указал, что консерваторы и ароматизаторы, которые содержатся в жидкостях для вейпов, способны попасть в кровоток и вызвать воспаление. «Со временем это приводит к снижению выработки оксида азота, уменьшению притока крови и эректильной дисфункции», — заключил врач.

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