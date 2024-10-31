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08:59, 31 октября 2024Мир

Маск предсказал будущее США после выборов

Маск предсказал США самый веселый период при победе Трампа на выборах
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, каким станет будущее США при победе кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск предположил, что при победе Трампа на выборах 5 ноября США ожидает наиболее яркое время.

«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе», — предсказал он.

6 октября Маск поддержал Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. «Президент Трамп должен победить», — заявил миллиардер. Он также отметил, что демократы хотят ограничить свободу слова.

До этого бизнесмен назвал бывшего лидера США и кандидата от республиканцев на выборах единственным, кто может спасти демократию.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.

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      Марина Совина
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