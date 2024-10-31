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18:38, 31 октября 2024Забота о себе

Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя

Сергей Мазаев рассказал, что отказался от алкоголя благодаря рождению дочери
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскрыл причину, по которой он отказался от алкоголя. Историей о том, почему он перестал употреблять спиртное, музыкант поделился в интервью «Вечерней Москве».

По словам Мазаева, «волшебным пинком», который помог ему отказаться от алкоголя, стало рождение дочери и влюбленность в женщину, которая на 17 лет моложе него. «В общем, я решил, что либо я сдохну, либо я брошу пить. Я пошел к врачам, и лечился четыре года», — рассказал он.

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Музыкант добавил, что перестать употреблять спиртное помогает понимание «механики этой деградации». Как отметил лидер «Морального кодекса», любое количество алкоголя наносит вред организму и нарушает его работу. «Поэтому и старение происходит ускоренными темпами. Кожа дряхлеет, дряблеет от алкоголя», — добавил музыкант.

Мазаев уже рассказывал, что несколько лет боролся с алкоголизмом и девять раз срывался. По словам артиста, он попробовал спиртное еще в подростковом возрасте.

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