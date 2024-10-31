МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

Замглавы МИД Богданов: РФ готова помочь установить мир между Ливаном и Израилем

Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Что касается Ливана, мы в контакте со всеми. Я не слышал таких предложений», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, поступали ли предложения России стать гарантом возможного мирного соглашения между ближневосточными государствами..

Богданов добавил, что Москва как постоянный член Совбеза ООН работает над резолюцией 1701, активно участвует во всех обсуждениях на различных площадках и готова внести свой вклад в установление мира и стабильности. Богданов отметил, что для этого необходимы компромиссные договоренности, которые не ущемляют интересы каждой из сторон.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможности прекращения огня в ближайшее время.