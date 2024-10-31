Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 31 октября 2024Мир

МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

Замглавы МИД Богданов: РФ готова помочь установить мир между Ливаном и Израилем

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Москва готова помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Что касается Ливана, мы в контакте со всеми. Я не слышал таких предложений», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, поступали ли предложения России стать гарантом возможного мирного соглашения между ближневосточными государствами..

Богданов добавил, что Москва как постоянный член Совбеза ООН работает над резолюцией 1701, активно участвует во всех обсуждениях на различных площадках и готова внести свой вклад в установление мира и стабильности. Богданов отметил, что для этого необходимы компромиссные договоренности, которые не ущемляют интересы каждой из сторон.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о возможности прекращения огня в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше