Мужчина послал 500 писем Илону Маску и получил работу в Tesla

Индийский инженер 300 раз откликнулся на вакансии Tesla и получил работу

Инженер из Индии отправил 500 писем в компанию Илона Маска Tesla и получил там работу. Об этом он рассказал изданию Mint.

Друв Лойя впервые приехал в США по международной программе как студент. Он успешно получил диплом американского университета с хорошим средним баллом. После выпуска Лойя прошел несколько неоплачиваемых стажировок в IT-компаниях. Однако несмотря на хорошее резюме, он не мог найти работу. На протяжении пяти месяцев молодой мужчина ночевал у друзей, жил без социальной страховки и боялся скорой депортации из-за истекающей визы.

В отчаянье он решил во что бы то ни стало получить работу в принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании Tesla, которая производит одни из самых популярных и известных электрокаров. Лойя более 300 раз откликнулся на вакансии, послал около 500 писем в разные департаменты компании, а также прошел около десяти собеседований в течение пяти месяцев. В конце концов его усилия привели к успеху: он получил оффер от компании и стал специалистом технической поддержки.

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