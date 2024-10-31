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07:50, 31 октября 2024Спорт

Натурализованный Уайлд выступил против запрета двойного гражданства

Олимпийский чемпион Уайлд выступил против запрета двойного гражданства

Фото: Ulrik Pedersen / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи в слаломе Вик Уайлд выступил против запрета двойного гражданства в России. Его слова приводит Sport24.

«Если это произойдет, то для меня будет плохо. Думаю, для России тоже будет плохо», — заявил спортсмен. Он добавил, что, если правительство хочет, чтобы люди выбирали между паспортом России или любым другим европейским или американским паспортом, то очень мало людей выберут Россию в этой ситуации.

Ранее Уайлд выступил против выдачи гражданства иностранным спортсменам. Он посчитал, что это негативно отражается на России.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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