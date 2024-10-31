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22:50, 31 октября 2024Спорт

Недопущенный до Игр-2024 российский борец выиграл чемпионат мира

Российский борец-вольник Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира 2024 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира 2024 года, проходящего в Тиране. Результаты доступны на сайте соревнований.

В решающей схватке в весовой категории до 92 килограммов спортсмен одержал победу над борцом из Грузии Мирианом Майсурадзе.

Перед стартом Игр-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена спортсменов, допущенных до выступления в Париже в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

Чемпионат мира в Тиране завершится 31 октября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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