Олимпийской чемпионке разбили машину бутылками

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что ей разбили автомобиль. Ее слова приводит Sport24.
Егорян заявила, что это произошло во время ее визита к стоматологу. «Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — поделилась она.
Спортсменка рассказала, что сразу обратилась в полицию и написала заявление. «Непонятно, кто кидал бутылки. Там огромный 25-этажный дом, поэтому понимания нет. Специально точно не целились в мою машину. А зачем люди совершают такие неадекватные поступки — не знаю», — добавила она, отметив, что автомобиль серьезно пострадал.
Егорян завоевала золото Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы (все в командной сабле).