Олимпийской чемпионке разбили машину бутылками

Олимпийской чемпионке по фехтованию Егорян разбили машину бутылками алкоголя

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что ей разбили автомобиль. Ее слова приводит Sport24.

Егорян заявила, что это произошло во время ее визита к стоматологу. «Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — поделилась она.

Спортсменка рассказала, что сразу обратилась в полицию и написала заявление. «Непонятно, кто кидал бутылки. Там огромный 25-этажный дом, поэтому понимания нет. Специально точно не целились в мою машину. А зачем люди совершают такие неадекватные поступки — не знаю», — добавила она, отметив, что автомобиль серьезно пострадал.

Егорян завоевала золото Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы (все в командной сабле).

