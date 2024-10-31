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14:30, 31 октября 2024Спорт

Олимпийской чемпионке разбили машину бутылками

Олимпийской чемпионке по фехтованию Егорян разбили машину бутылками алкоголя
Яна Егорян

Яна Егорян. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала, что ей разбили автомобиль. Ее слова приводит Sport24.

Егорян заявила, что это произошло во время ее визита к стоматологу. «Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома», — поделилась она.

Спортсменка рассказала, что сразу обратилась в полицию и написала заявление. «Непонятно, кто кидал бутылки. Там огромный 25-этажный дом, поэтому понимания нет. Специально точно не целились в мою машину. А зачем люди совершают такие неадекватные поступки — не знаю», — добавила она, отметив, что автомобиль серьезно пострадал.

Егорян завоевала золото Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле. Также на ее счету две победы на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы (все в командной сабле).

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      Дарья Коршунова
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