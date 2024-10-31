Появились подробности о состоянии здоровья Тарасовой

ТАСС: последний раз тренер Татьяна Тарасова была в больнице две недели назад

Появились подробности о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Их сообщает ТАСС.

По информации источника агентства, сейчас проблем со здоровьем Тарасова не испытывает и участвует в съемках «Ледникового периода». «У нее действительно давно язвенная болезнь, иногда она обостряется. В последний раз была в больнице две недели назад, врачи ее полностью стабилизировали», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь. Отмечалось, что она жаловалась на ухудшение самочувствия и затрудненное дыхание.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).