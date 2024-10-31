Премьер-министр Словакии выступил на российском канале с критикой ЕС. На родине политика назвали вероломным хорьком

Оппозиция Словакии назвала позором появление Фицо в эфире канала «Россия»

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Роберта Фицо «ужасным вероломным хорьком» из-за его выступления на российском телеканале.

В программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» Фицо раскритиковал Евросоюз (ЕС) за вмешательство в конфликт на Украине, а также объявил о готовности приехать в Москву к 9 мая, по случаю годовщины 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Помимо Матовича, свое возмущение выступлением Фицо выразили лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка, назвавший появление Фицо на российском телеканале «огромным позором», а также депутат от оппозиционной партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа. Шимечка добавил, что на подобные шаги «не решался даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

Фицо заявил о готовности поговорить с Путиным

Ранее Роберт Фицо заявлял, что без колебаний готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Фицо рассказал также, что неоднократно встречался с Путиным, когда действующий российский лидер еще занимал пост премьер-министра РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что намеченных планов контактов Путина и Фицо нет, но готовность к ним сохраняется, как и в случае со всеми остальными международными главами государств.

«Готовность Путина сохраняется. Его открытость ко всем контактам неоднократно подтверждалась им самим, в том числе и на пресс-конференции в Казани», — сказал Песков.

Фицо нацелен на восстановление отношений с Россией

Фицо обещал приложить усилия для восстановления отношений ЕС с Россией. «Если конфликт кончится во время мандата этого правительства, то я приложу все усилия для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что ЕС нужна Россия, а России нужен ЕС», — сказал он.

Словацкий политик добавил, что его заявления об отсутствии военного решения конфликта на Украине со временем находят подтверждение.