Реабилитолог назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья

Реабилитолог Матвей Одинцев назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовал заниматься йогой. Среди наиболее популярных направлений он выделил хатха-йогу, кундалини-йогу и йогу в гамаках. Одинцев отметил, что она помогает улучшить гибкость и равновесие, снижает риск проблем с сердцем и повышает концентрацию.

Также реабилитолог посоветовал заниматься гимнастикой, в частности, лечебной физкультурой. Эксперт рассказал, что это поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы и получить красивую фигуру.

Кроме того, Одинцев предложил обратить внимание на нестандартную нагрузку, например, паркур, воздушную акробатику, боевые искусства или брейк-данс. Эти направления повышают уверенность в себе, развивают координацию, ловкость и реакцию.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.