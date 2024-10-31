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17:03, 31 октября 2024Спорт

Реабилитолог назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kajetan Sumila / Unsplash

Реабилитолог Матвей Одинцев назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовал заниматься йогой. Среди наиболее популярных направлений он выделил хатха-йогу, кундалини-йогу и йогу в гамаках. Одинцев отметил, что она помогает улучшить гибкость и равновесие, снижает риск проблем с сердцем и повышает концентрацию.

Также реабилитолог посоветовал заниматься гимнастикой, в частности, лечебной физкультурой. Эксперт рассказал, что это поможет укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы и получить красивую фигуру.

Кроме того, Одинцев предложил обратить внимание на нестандартную нагрузку, например, паркур, воздушную акробатику, боевые искусства или брейк-данс. Эти направления повышают уверенность в себе, развивают координацию, ловкость и реакцию.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.

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