Россиянам раскрыли порядок действий при получении подозрительных СМС и звонков

F.A.C.C.T.: при подозрительном звонке нужно как можно скорее завершить разговор

Россиянам рассказали, как нужно действовать при получении подозрительных СМС-сообщений и звонков, чтобы не стать жертвами мошенничества. Порядок необходимых действий описала компания F.A.C.C.T. в своем Telegram-канале.

Эксперты подчеркнули, что в случае, если человеку поступил подозрительный звонок, нужно как можно скорее завершить разговор. Если собеседники сообщили напугавшую пользователя информацию, ему следует связаться со службой поддержки организации, представителями которой представились мошенники, по горячей линии, посетить ее офис или постараться выяснить детали самостоятельно через приложение или сайт.

«Если устройство заражено Android-трояном FakeCall, жертва не сможет позвонить, например, в банк — звонки будут переводиться на злоумышленников», — предупредили эксперты о возможной опасности.

Также в F.A.C.C.T. призвали установить приложения, блокирующие спам-звонки. Кроме того, по словам экспертов, после подозрительных разговоров можно найти, кто совершал звонок, с помощью поискового запроса.

В случае, если пользователь получил СМС с подозрительной ссылкой, то специалисты рекомендовали обращать внимание на адрес сайта. По словам экспертов, мошенники часто делают его похожим на адрес официальных ресурсов госучреждений. «Если есть сомнения, не переходите по ссылке. Лучше самостоятельно зайдите на сайт организации и перепроверьте информацию из сообщения в официальном источнике», — отметили в F.A.C.C.T.

Если в СМС есть укороченная ссылка, то специалисты рекомендовали проверять ее с помощью специальной программы-декодера.

Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества на сайтах знакомств. По словам экспертов, злоумышленники быстро предлагают перейти в мессенджеры.