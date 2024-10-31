В Кремле высказались о запрете хиджабов в школах

Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах России

В Кремле не участвуют в дискуссии, связанной с вопросом ношения хиджабов в школах России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участия», — сказал пресс-секретарь президента, комментируя запрет на ношение хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области.

Об ограничениях в школах Владимирской области стало известно 25 октября, когда региональное министерство образования и молодежной политики опубликовало соответствующий документ. Владимирская область стала первым регионом России, который ввел подобный запрет.

На ситуацию негативно отреагировали в Чечне. Там назвали нарушением Конституции запрет на ношение хиджаба. Как отметил муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев, Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где живут представители разных народов и религий. Депутат Госдумы Адам Делимханов предложил отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области.

Власти региона, комментируя возникшую дискуссию, назвали законным введенный запрет и подчеркнули, что он соответствует решению Верховного суда и законодательству. Они также напомнили, что решение по хиджабам Верховный суд опубликовал еще в 2013 году.