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11:59, 31 октября 2024Россия

В Кремле высказались о запрете хиджабов в школах

Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах России

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Кремле не участвуют в дискуссии, связанной с вопросом ношения хиджабов в школах России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участия», — сказал пресс-секретарь президента, комментируя запрет на ношение хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области.

Об ограничениях в школах Владимирской области стало известно 25 октября, когда региональное министерство образования и молодежной политики опубликовало соответствующий документ. Владимирская область стала первым регионом России, который ввел подобный запрет.

На ситуацию негативно отреагировали в Чечне. Там назвали нарушением Конституции запрет на ношение хиджаба. Как отметил муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев, Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где живут представители разных народов и религий. Депутат Госдумы Адам Делимханов предложил отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области.

Власти региона, комментируя возникшую дискуссию, назвали законным введенный запрет и подчеркнули, что он соответствует решению Верховного суда и законодательству. Они также напомнили, что решение по хиджабам Верховный суд опубликовал еще в 2013 году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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