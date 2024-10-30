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19:21, 30 октября 2024Россия

Во Владимирской области ответили на критику соратника Кадырова запрета хиджабов в школах

Правительство Владимирской области завило, что запрет хиджабов в школах законен

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Запрет хиджабов в школах Владимирской области законен, так как соответствует Конституции России, законодательству об образовании, а также решению Верховного суда. Так на критику соратника главы Чечни Рамзана Кадырова депутата Госдумы Адама Делимханова ответили в пресс-службе правительства региона. Заявление чиновников приводит «Газета.Ru».

Власти Владимирской области напомнили, что решение по хиджабам Верховный суд опубликовал еще в 2013 году. «Правительство региона ведет гармоничную политику взаимодействия с представителями всех религий и национальностей (...) и опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда», — объявили чиновники.

Ранее Делимханов заявил, что запрет на ношение хиджаба в регионе — грубое нарушение основного закона страны, который гарантирует свободу вероисповедания. Парламентарий заявил, что, по его мнению, такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян.

В свою очередь, член Совета по правам человека Марина Ахмедова, комментируя обращение координационного центра мусульман Северного Кавказа с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области, отметила, что в своем сообщении центр не только лукавит, но и противоречит своим же словам.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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