В Госдуме предложили отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Делимханов предложил отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что парламентарии от региона и от Чеченской Республики намерены отменить Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет на ношение хиджаба в регионе — это грубое нарушение Конституции страны, которая гарантирует свободу вероисповедания. Парламентарий подчеркнул, что такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова, комментируя обращение координационного центра мусульман Северного Кавказа с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области, отметила, что в своем сообщении центр не только лукавит, но и противоречит своим же словам.