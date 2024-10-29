Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 29 октября 2024Россия

В Госдуме предложили отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Делимханов предложил отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Фото: Freepik

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что парламентарии от региона и от Чеченской Республики намерены отменить Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, запрет на ношение хиджаба в регионе — это грубое нарушение Конституции страны, которая гарантирует свободу вероисповедания. Парламентарий подчеркнул, что такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова, комментируя обращение координационного центра мусульман Северного Кавказа с осуждением запрета на ношение хиджаба в школах Владимирской области, отметила, что в своем сообщении центр не только лукавит, но и противоречит своим же словам.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?

      Байден рассказал о своей тревоге из-за событий в Грузии

      В Сирии беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским самолетом

      Туктамышева поделилась впечатлениями от работы комментатором

      В США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

      В Госдуме предложили отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

      На российских школьников упали плиты навесного потолка

      В Швейцарии отказались выделять Украине кредиты за счет российских активов

      Пранкер спровоцировал остановку поездов петербургского метро

      Путин заявил о планах по увеличению продолжительности жизни россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше