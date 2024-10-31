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07:23, 1 ноября 2024Мир

В России прокомментировали нежелание ООН осудить действия Израиля

Лавров: ООН не осудила ликвидацию лидеров ХАМАС и «Хезболлы» из-за стран Запада
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия предлагала осудить ликвидация лидеров ХАМАС и «Хезболлы» в Совете Безопасности (СБ) ООН, однако страны Запады не допустили этого шага. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Предлагали дать этим действиям [Израиля ]оценку по линии СБ ООН. Однако из-за сопротивления западных членов Совета Безопасности сделать это не удалось», — прокомментировал он нежелание осудить Израиль.

Вместе с тем стороны конфликта должны избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе, поскольку победителей в этом противостоянии не будет, подчеркнул министр.

По словам Сергея Лаврова, завершение конфликта должно быть основано на политическом урегулировании, которое предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Ранее в МИД России рассказали о контактах с ХАМАС по вопросу освобождения заложников. Подобная работа ведется в российских посольствах в Израиле и Катаре, отметил заместитель министра Михаил Богданов.

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