В России прокомментировали нежелание ООН осудить действия Израиля

Лавров: ООН не осудила ликвидацию лидеров ХАМАС и «Хезболлы» из-за стран Запада

Россия предлагала осудить ликвидация лидеров ХАМАС и «Хезболлы» в Совете Безопасности (СБ) ООН, однако страны Запады не допустили этого шага. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«Предлагали дать этим действиям [Израиля ]оценку по линии СБ ООН. Однако из-за сопротивления западных членов Совета Безопасности сделать это не удалось», — прокомментировал он нежелание осудить Израиль.

Вместе с тем стороны конфликта должны избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе, поскольку победителей в этом противостоянии не будет, подчеркнул министр.

По словам Сергея Лаврова, завершение конфликта должно быть основано на политическом урегулировании, которое предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Ранее в МИД России рассказали о контактах с ХАМАС по вопросу освобождения заложников. Подобная работа ведется в российских посольствах в Израиле и Катаре, отметил заместитель министра Михаил Богданов.