Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 31 октября 2024Экономика

В России уменьшат налогообложение для одного вида компаний

Кабмин снизит налоги для выпускающих важные металлы компаний
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Кабмин снизит налоги для компаний, которые производят важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Законопроект, который даст возможность снизить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых для таких компаний, уже подготовлен, сказал премьер на заседании правительства. Речь идет о предприятиях, выпускающих металлы, которые в дальнейшем используются для создания изделий в электронике, металлургии, медицине и других областях, включая космическую, заключил Мишустин.

Для этих производителей будет действовать единая ставка НДПИ в размере 6 процентов, подытожил премьер.

Ранее в Госдуме одобрили обнуление налога на добычу газа для арктической зоны РФ. Такое решение в октябре вынес комитет Госдумы по бюджету и налогам. Льгота, предусмотренная в бюджете на следующую трехлетку, затронет новые проекты добычи газа и газового конденсата. До этого она распространялась только на полуостров Ямал и Гыданский полуостров в Ямало-Ненецком автономном округе.

Министр экономического развития России Максим Решетников на ПМЭФ прогнозировал, что в какой-то момент в России придется обнулить НДПИ на нефть. Такое решение может быть продиктовано желанием сохранить высокие объемы добычи полезных ископаемых, отмечал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

      Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

      Россиян предупредили о мошеннических вакансиях в сети

      Небензя назвал причину отступления ВСУ на фронте

      Названы особенности применяемых ВСУ дронов Switchblade

      Звезда сериала «Сплетница» впервые станет отцом

      Врач развеял известный миф о пользе бани

      Удар России по ключевому мосту ВСУ под Одессой назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии

      Страстные любовники разнесли номер в гостинице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше