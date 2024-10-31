В России уменьшат налогообложение для одного вида компаний

Кабмин снизит налоги для выпускающих важные металлы компаний

Кабмин снизит налоги для компаний, которые производят важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Законопроект, который даст возможность снизить платежи по налогу на добычу полезных ископаемых для таких компаний, уже подготовлен, сказал премьер на заседании правительства. Речь идет о предприятиях, выпускающих металлы, которые в дальнейшем используются для создания изделий в электронике, металлургии, медицине и других областях, включая космическую, заключил Мишустин.

Для этих производителей будет действовать единая ставка НДПИ в размере 6 процентов, подытожил премьер.

Ранее в Госдуме одобрили обнуление налога на добычу газа для арктической зоны РФ. Такое решение в октябре вынес комитет Госдумы по бюджету и налогам. Льгота, предусмотренная в бюджете на следующую трехлетку, затронет новые проекты добычи газа и газового конденсата. До этого она распространялась только на полуостров Ямал и Гыданский полуостров в Ямало-Ненецком автономном округе.

Министр экономического развития России Максим Решетников на ПМЭФ прогнозировал, что в какой-то момент в России придется обнулить НДПИ на нефть. Такое решение может быть продиктовано желанием сохранить высокие объемы добычи полезных ископаемых, отмечал он.